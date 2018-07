Peritos têm de fugir de destroços da Igreja Renascer

Dois técnicos da Promotoria da Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo e um agente da Defesa Civil quase foram atingidos por pedaços de tijolos que caíram de uma das paredes do que restou da sede da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, região central. Na quinta, os técnicos foram ao local fazer uma vistoria e tirar fotos a pedido da promotora Mabel Tucunduva. Veja também: Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer Os técnicos chegaram ao templo por volta das 13 horas. Cerca de 50 minutos depois, enquanto fotografavam os destroços no interior do templo, os tijolos caíram. "Pedi para irmos rápido porque o vento estava a 45 km/h", afirmou o agente da Defesa Civil Antonio Coelho. "Na mesma hora, pedaços soltos de tijolos caíram do paredão que fica na parte de trás da igreja", contou. Segundo Coelho, por pouco os tijolos não acertou ninguém. Na quinta, além de tirar fotos da área interna e externa da igreja, os dois técnicos fizeram medições. Até as 20 horas, o MP não havia informado o motivo da vistoria nos destroços da Renascer. Os trabalhos dos funcionários da Diez Demolidora, responsável pela demolição, ficaram restritos à retirada das tesouras (estruturas que sustentam o telhado). Na quinta mais uma foi retirada. Das 14 treliças, 3 foram removidas. As estruturas são colocadas no estacionamento anexo à igreja para que os peritos engenheiros do Instituto de Criminalística façam a perícia criminal que indicará o que causou o desabamento da estrutura. O telhado da igreja desabou no dia 18 e deixou nove mulheres mortes e mais de cem feridos.