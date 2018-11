Permanece internado acidentado em Congonhas, em SP

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o arquiteto, que tem mobilidade reduzida, feriu-se durante o deslocamento do ambulift, equipamento da Infraero que garante a mobilidade de cadeirantes ou pessoas com dificuldade de locomoção. O procedimento contou com assistência de uma funcionária da empresa aérea.

Durante o trajeto até o terminal de passageiros, o ambulift freou bruscamente por causa de uma parada repentina de um veículo que seguia à frente pela via de serviço, o que fez com que o passageiro se desequilibrasse, mesmo com a cadeira de rodas travada, batendo a cabeça.

A Infraero abriu sindicância para apurar as responsabilidades pelo acidente. Segundo o hospital, a família pediu para que não fossem divulgadas informações sobre o estado de saúde. A empresa aérea Gol ainda não se pronunciou e garantiu que irá divulgar uma nota sobre o caso.