Permitida a libertação de Polanski O Ministério da Justiça suíço desistiu ontem de recorrer contra a decisão judicial que na quarta-feira autorizou a liberdade sob fiança e com medidas cautelares do cineasta franco-polonês Roman Polanski, detido na Suíça há dois meses. O anúncio permite a libertação de Polanski com o pagamento de uma fiança de 3 milhões. Com isso o diretor poderá ficar em prisão domiciliar em seu chalé na estação de esqui de Gstaad, com um bracelete eletrônico para evitar sua saída da Suíça. O Ministério esclareceu, em comunicado, que ordenará a liberdade do cineasta assim que estiverem prontas as medidas cautelares.