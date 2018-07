Pernambuco adere à greve nacional mesmo com piso Mesmo recebendo o piso salarial da categoria - de R$ 1.451,00 - 85% dos professores da rede estadual de Pernambuco aderiram à greve pelo cumprimento da lei nacional do salário base, deixando cerca de 700 mil do total de 830 mil alunos das escolas estaduais sem aulas. A estimativa é do Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Pernambuco (Sintepe). Segundo seu presidente, Heleno Araújo, a luta nacional não é unicamente pelo piso, mas pelo repasse de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional para a educação.