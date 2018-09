Pernambuco lança lista dos cem mais procurados

Qualquer cidadão poderá acessar a "rede anti-social", que disponibiliza as fotografias e o histórico dos criminosos. O link está disponível no site da Secretaria de Defesa Social (www.sds.pe.gov.br). Basta clicar no banner com a palavra "Procurados" do lado superior direito da página para obter informações sobre os bandidos mais perigosos de Pernambuco.

A ação prevê ainda a distribuição de dois mil cartazes e a instalação de totens eletrônicos com os rostos dos bandidos em pontos de grande fluxo como as Delegacias de Boa Viagem e de Prazeres, e no Terminal Integrado de Passageiros (TIP).

As denúncias anônimas podem ser feitas também através da Ouvidoria da SDS, ligando 0800 281 5101, ou ainda pelo Disque-Denúncia: 3421-9595. A recompensa para quem der informações que levem à prisão de um dos bandidos da lista pode chegar até a R$ 2 mil.