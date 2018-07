Pernambuco registra 17ª morte por dengue este ano Subiu para 17 o número de pessoas mortas em razão da dengue em Pernambuco este ano. A confirmação da última morte, a de um morador de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, foi anunciada ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Não foi revelada a identidade na vítima. Um dia antes, a secretaria confirmou que a doença também provocou a morte de Ana Paula Silva dos Santos, de 33 anos, no município de Paulista, em 15 de maio. A quantidade de mortes é quase o triplo da registrada no Estado no primeiro semestre do ano passado, quando a doença tirou a vida de seis pessoas. A cidade de Jaboatão dos Guararapes acumula o maior número, cinco, seguida por Recife, com três. As demais ocorreram em Paulista, Abreu e Lima, Camaragibe, Olinda, Casinhas, Gameleira, Pesqueira, Santa Maria do Cambucá e Garanhuns. Segundo o último balanço da Secretaria de Saúde, neste ano, das 28.509 notificações de suspeitas de dengue clássica, 3,8 mil foram confirmas. Das 274 de dengue hemorrágica, houve a confirmação de 28. A região metropolitana concentra cerca de 40% do total de casos.