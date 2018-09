Pernambuco registra mais 3 mortes por dengue

Foram confirmadas nesta sexta-feira, 9, mais três mortes por dengue hemorrágica em Pernambuco, elevando para 10 o total de mortes causadas pela doença neste ano no Estado. O número de casos suspeitos de dengue clássica subiu para 15.325 - 1.284 deles confirmados - enquanto os casos suspeitos de dengue hemorrágica totalizam 156, 11 deles confirmados. Para o secretário estadual de Saúde, Jorge Gomes, a situação é de alerta máximo, mas ainda não está configurado um quadro de epidemia. A região metropolitana do Recife concentra 41% dos casos suspeitos, com o Recife à frente - 2.393 notificações. A Secretaria Estadual de Saúde irá contratar 246 agentes, de forma temporária, com recursos de R$ 600 mil a serem repassados em duas parcelas pelo Ministério da Saúde. Os agentes serão distribuídos em 18 municípios. Os novos óbitos foram de uma criança no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes - que detém quatro dos 10 mortos - um adulto no Recife e uma adolescente em Pesqueira, no agreste.