Pernambuco registra primeira morte este ano por gripe A A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou hoje a primeira morte este ano no Estado causada pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. O primeiro caso, registrado na última sexta-feira, é de um jovem, do interior do Estado, que já deu entrada na unidade em estado grave e ficou hospitalizado cerca de 20 dias no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), em Recife. O óbito foi confirmado na última quinta-feira.