Pernambuco tem três casos suspeitos de leptospirose O Pernambuco registrou três casos suspeitos de leptospirose provocados após o contato com as águas das enchentes que atingiram o Estado nas últimas semanas. Em Palmares, o doente está internado em um hospital particular da região. Os dois outros casos estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde nos municípios de Vitória de Santo Antão e em Chã de Alegria.