Pérola Negra comemora apoio do público no Anhembi A Pérola Negra, primeira escola a desfilar neste sábado no Anhembi, conseguiu levantar a torcida de outras agremiações e encerrou sua apresentação em 64 minutos, bem próximo do limite de 65 minutos. "Acho que conseguimos emocionar. Não temos torcida e conseguimos levantar até a torcida da Gaviões da Fiel", comemorou o presidente da Pérola Negra, Edilson Casal, em conversa com jornalistas.