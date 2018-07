Pérola Negra fala da Índia e busca 1º título Apostando no tema da inclusão social e a ecologia, a Pérola Negra acaba de entrar na avenida em busca do seu primeiro título no carnaval paulista. A madrinha da bateria e atriz Juliana Alves disse, pouco antes do início do desfile, estar muito nervosa, mas confiante que a escola vai apresentar um belo desfile. "A gente vai superar todas as façanhas e chegar ao paraíso", comentou. A atriz disse ainda que se preparou "a vida inteira para esse momento". Além de Juliana Alves, a escola terá como destaque a modelo Ângela Bismarchi e a rainha de bateria Camila Barbosa, que há seis anos está na escola. A Pérola Negra leva para a avenida este ano o samba-enredo "Guiado por Surya, pelos caminhos da Índia, em busca da pérola sagrada", que fala da Índia.