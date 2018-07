Perplexidade no Vaticano

A reação popular à renúncia do papa Bento XVI foi uma mistura de surpresa e compreensão ontem na Praça de São Pedro. Em um frio feriado de carnaval, com forte tempestade à tarde e à noite, as pessoas caminhavam e visitavam normalmente os edifícios do Vaticano, como se nada tivesse acontecido. Um clima muito diferente daquele observado em ocasiões de morte de um papa, quando multidões fazem grandes vigílias em oração pelo pontífice que morreu, na expectativa para a eleição do sucessor. Por outro lado, a presença de jornalistas de diversas partes do mundo dava a entender que não era apenas mais um dia normal.

Caminhando pelas ruas, ouvia-se frequentemente, e em diversas línguas, as palavras "renúncia", "papa" e "conclave". Foi grande o impacto inicial da notícia pela manhã nas filas de museus e nos ônibus turísticos, pois se espalhou rapidamente por meio de mensagens SMS e pelas redes sociais. A neozelandesa Gail Boyd, presbiteriana, soube da saída de Bento XVI por meio de um SMS da irmã, dentro do trem. "Deve ter sido uma decisão difícil para ele. Supostamente, nenhum Papa quer renunciar", deduziu.

As pessoas que visitavam o Vaticano se perguntavam o que teria levado Bento XVI a deixar o papado e o que está por vir. "Talvez ele esteja doente ou algo tenha dado errado, como um escândalo", imaginou num primeiro momento a pedagoga alemã Petra Pioch-Leeb, de Traunstein, cidade natal de Joseph Ratzinger.