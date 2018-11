Perseguição a moto acaba com engavetamento na Dutra

A perseguição começou na Avenida Aricanduva, próximo ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra, após os dois homens ignorarem uma ordem policial para que parassem e fugirem em direção à Dutra, segundo a polícia. A motocicleta, modelo Honda Fan, foi seguida de perto pelo carro da polícia por cerca de 15 quilômetros, até o quilômetro 221 da rodovia, quando tentou fugir pelo acostamento e colidiu com um Celta que estava na faixa de segurança.

Com o choque, piloto e garupa foram arremessados para o meio da pista e a motocicleta, desgovernada, colidiu de frente com o carro da polícia, que trafegava na faixa da direita. O engavetamento que se seguiu envolveu mais três caminhões e uma moto Suzuki Intruder, cujo piloto, Edson Damasceno dos Santos, de 53 anos, sofreu escoriações.

O piloto da Honda Fan, Alex do Nascimento, fraturou a perna e o garupa, não identificado, está inconsciente e respira com ajuda de aparelhos. Todos foram encaminhados ao Hospital Geral de Guarulhos e permaneciam internados até o começo desta manhã. O caso foi registrado no 2º DP de Guarulhos.