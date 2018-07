Perseguição e tiroteio acabam com dois feridos

Policiais militares da Força Tática iniciaram uma perseguição a quatro suspeitos que ocupavam um Fiat Palio azul e que eram escoltados por dois homens ocupando uma moto Yamaha XT 600. Já na Radial Leste, o bandido que estava ao volante do Fiat perdeu o controle do carro, que acabou batendo contra um muro.

Na troca de tiros, o soldado da PM Anderson Alves de Carvalho, de 33 anos, foi atingido no colete. Levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, o policial passa bem. Um dos criminosos, também baleado, foi encaminhado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Planalto, onde morreu. Os outros três ocupantes do Fiat e a dupla que estava na moto teriam fugido por uma viela.

Dentro do Fiat, os policiais encontraram duas sacolas. Em uma delas havia uma banana de dinamite; na outra, um faixa com os dizeres: "Estamos em manutenção". Ao que tudo indica, segundo a PM, os criminosos deveriam estar a caminho de algum agência bancária e fixariam esse cartaz no vidro do hall de entrada do banco para despistar quem passasse em frente. O caso foi registrado no 65º Distrito Policial, de Artur Alvim.