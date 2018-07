Perseguição invade baile funk na zona norte de SP

Após baterem em dois carros e quase atropelarem os participantes do baile funk de rua, os acusados abandonaram o Polo, atiraram contra os policiais e se misturaram às demais pessoas. Um dos suspeitos, Lucas Costa Rodrigues dos Santos, de 18 anos, armado com um revólver calibre 38, foi preso; já os outros dois conseguiram escapar.

Tanto os policiais militares como a imprensa que estavam no local, após alguns minutos, tiveram que deixar a região, pois tiros começaram a ser disparados e pedaços de paus e garrafas foram lançados por moradores do morro irritados com a presença de viaturas policiais e de reportagem. Ninguém ficou ferido. Detido, o criminoso foi encaminhado para o plantão do 72º Distrito Policial, de Vila Penteado.

O Polo havia sido roubado, cerca de meia hora antes, na Rua Ana de Barros, no Jardim Santa Inês, região do Mandaqui, bairro vizinho. Armados, os assaltantes renderam o dono do carro, que estava estacionado em frente a uma residência, e o morador do imóvel, que havia saído à rua para ajudar o colega. O Polo apresentou problema na bateria e precisava ser recarregada.

As vítimas, após serem obrigadas a entregar também tudo que tinham nos bolsos, acionaram a Polícia Militar, que localizou o Polo ainda na região, tendo início a perseguição.