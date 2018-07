Perseguição policial deixa 5 mortos em subúrbio do Rio Cinco suspeitos morreram na noite de ontem durante uma perseguição na Vila da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes da corporação avistaram um carro com queixa de roubo. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos começaram a atirar, informou a PM. Uma picape da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do Rio foi atingida, mas ninguém ficou ferido.