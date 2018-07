Perseguição policial deixa dois feridos em SP Três pessoas foram feitas reféns e ao menos duas pessoas ficaram feridas durante perseguição policial que começou em Valinhos e terminou em Campinas (a 95 quilômetros de São Paulo) no fim da tarde de ontem. De acordo com informações da Polícia Civil de Campinas, dois homens roubaram um carro em Valinhos e tentaram fugir pela Rodovia Anhangüera. Guardas municipais e policiais militares perseguiram os suspeitos. Ao chegarem perto do trevo da Bosch (atual trevo Monsenhor Geraldo Azevedo, no quilômetro 98 da Anhangüera), os homens atingiram um carro. Motorista e passageiro do outro veículo, que foi jogado para fora da pista e bateu em um caminhão, ficaram feridos. A polícia prendeu Manoel Nascimento durante a tentativa de fuga. O outro suspeito e foragido do sistema penitenciário, Anderson da Silva, teria atirado, segundo informações da polícia, contra os policiais enquanto tentava fugir e entrado em uma residência na qual estavam uma mulher de 44 anos e duas menores de idade. Policiais negociaram a liberação dos reféns durante duas horas, período após o qual Silva foi detido. A polícia apreendeu um revólver calibre 38. Os dois suspeitos foram levados para a cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas e de lá, encaminhados para outras unidades.