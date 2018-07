Perseguição policial deixa um morto na zona sul de SP

Segundo informações da Polícia militar (PM), durante um bloqueio que a polícia fazia na rua Flávio Américo Maurano, o motorista de um carro fez a conversão e fugiu em alta velocidade.

Os policiais perseguiram o veículo e descobriram que era roubado. No cruzamento da rua Giovanni Gronchi com a rua Campo Novo do Sul, o motorista perdeu o controle e bateu contra um poste. O motorista morreu na hora e os outros dois passageiros foram levados para o Hospital de Campo Limpo.