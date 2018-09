Perseguição policial em SP deixa 3 pessoas atropeladas

Três pessoas foram atropeladas no começo da tarde desta segunda-feira, 26, durante uma perseguição policial, no Jardim Patente, na zona sul de São Paulo.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, os policiais perseguiam dois homens dentro de um Peugeot roubado quando o motorista do veículo atropelou três pessoas na Rua Pelegrino Varani. Entre as vítimas estava uma criança de seis anos que foi levada para o pronto socorro São Paulo com ferimentos graves.

Um bandido foi preso e outro conseguiu fugir. Não há informações sobre o estado de saúde das outras duas vítimas.