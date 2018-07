Perseguição provoca acidentes e deixa um ferido em SP

Os assaltantes bateram em ao menos quatro veículos na Avenida Presidente Tancredo Neves, junto com a Rua Vergueiro. Ao tentarem roubar um outro carro para a fuga, um homem, de 51 anos, que estava com a mãe no carro, foi baleado e socorrido ao pronto-socorro de Heliópolis.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos, que estavam com coletes à prova de bala, fugiram em direções diferentes. Um deles seguiu pelo túnel Maria Maluf, outro seguiu em direção ao bairro e outro, que estava em um Ford Ka preto seguiu para a Avenida Juntas Provisórias.

Uma Meriva também foi alvejada por pelo menos três tiros durante a perseguição. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três pessoas ficaram feridas durante a ocorrência, entre eles estaria um bebê também.