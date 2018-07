Perseguição termina com 2 mortes no trânsito em SP

Rafaela Rabelo, de 25 anos, o filho João Pedro Rabelo, de 8 meses, e a tia do menino, Natália, de 27 anos, tiveram o Voyage atingido lateralmente por um Honda Civic na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, na Vila Itapegica. Com o impacto, o Voyage foi arrastado por cerca de 50 metros.

O menino foi jogado para fora do veículo, mas sobreviveu e foi encaminhado para o Hospital Padre Bento. Já fora de perigo, João Pedro foi transferido para o Hospital da Criança. A tia morreu no local do acidente. A mãe do menino, mesmo socorrida no mesmo hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os três suspeitos, dois deles menores, de 15 e 17 anos, foram levados também para o Hospital Padre Bento. Os dois adolescentes passam bem, mas o maior de idade, segundo o hospital, deu entrada com parada cardiorrespiratória. O caso será registrado no 2º Distrito Policial de Guarulhos.

Segundo a polícia, o Honda Civic teve a placa adulterada pelos ladrões e havia sido roubado na tarde de ontem, na Avenida Joaquina Ramalho, na Vila Guilherme. No momento em que foi abordado por policiais militares, o motorista se negou a parar, dando início à perseguição. Ainda não se sabe se os três ocupantes do Honda fazem parte do grupo responsável pelo roubo.

A fuga começou na Avenida Emílio Ribas, mesma avenida onde fica o Hospital Padre Bento. Antes de atingir o Voyage, o veículo ocupado pelos criminosos ainda bateu contra uma viatura da Polícia Militar que tentava fazer o cerco.