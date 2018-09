Perseguição termina com três presos na Imigrantes Três homens foram presos em flagrante depois de uma perseguição policial na Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, no início da desta noite. De acordo com a Polícia Rodoviária, um dispositivo instalado em um posto da polícia acusou o Citröen C3, em que estava o trio, como sendo roubado.