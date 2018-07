Perseguidos, ladrões nos EUA jogam dólares de janela de carro

Um grupo de supostos ladrões de banco causou alvoroço nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, ao arremessar cédulas de dólar da janela do veículo em que se encontravam e que estava sendo perseguido pela polícia.

O ato teria sido uma forma de fazer com que pessoas bloqueassem as ruas ao tentar recolher as notas.

Mas o veículo acabou tendo sua trajetória interrompida por um engarrafamento.

Dois dos ladrões chegaram a saltar do carro durante a fuga, mas um deles foi capturado e preso pelos policiais.