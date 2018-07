Perspectiva econômica deixa eleitorado dos EUA pessimista A maioria dos norte-americanos prevê que a crise econômica ainda vai piorar e duvida que o futuro presidente consiga melhorar a situação, segundo pesquisa USA Today/Gallup divulgada na terça-feira. Apesar das iniciativas do governo para injetar liquidez no sistema bancário, 84 por cento dos entrevistados acham que a situação ainda irá piorar, e 91 por cento --recorde nesse tipo de pesquisa-- estão insatisfeitos com o rumo dos Estados Unidos. Metade dos 1.269 adultos entrevistados entre sexta-feira e domingo acha que o democrata Barack Obama tem condições, se for eleito presidente, de resolver a situação, mas 44 por cento duvidam disso. Com relação ao candidato republicano, John McCain, a desconfiança sobe a 63 por cento, enquanto só 31 por cento confiam na sua capacidade econômica. Faltam exatamente três semanas para a eleição presidencial, e a economia continua sendo o grande tema da campanha. McCain deve apresentar novas propostas econômicas na terça-feira, um dia depois de Obama divulgar quatro possíveis medidas para criar empregos e proteger a classe média dos efeitos da crise. Mas na opinião de 49 por cento, a recuperação ainda vai demorar, se é que os atuais problemas não representam uma mudança permanente na economia. Outros 47 por cento acham que a retração econômica será temporária. De acordo com a pesquisa, Obama supera McCain por 51 a 44 por cento entre os eleitores registrados. A margem de erro é de três pontos percentuais. A pesquisa foi feita antes da recuperação das bolsas mundiais registrada na segunda-feira, repercutindo as medidas econômicas anunciadas por vários governos no fim de semana.