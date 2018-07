Pertences de ator preso desaparecem na delegacia

Ao ser detido, Romão seguiu o procedimento padrão das delegacias e entregou um par de tênis, uma braçadeira, dois celulares e um fone de ouvido na delegacia antes de entrar na cela. Todos os pertences, estimados em cerca de R$ 900, deveriam ter sido entregues pelos policiais ao pai do ator, o militar reformado, Jair Romão. No entanto, apenas a carteira do filho, com documentos e R$ 10 foram devolvidos.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, a Coinpol "vai apurar se houve irregularidades na prisão". A Corregedoria vai avaliar a conduta do policial civil da 11ª DP, na Rocinha, zona sul, Waldemiro Antunes de Freiras Junior que efetuou a prisão, e do delegado de plantão da 25ª DP, William Lourenço Bezerra, que registrou o caso como flagrante.