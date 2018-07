Perto de IPO, Alibaba prepara funcionários para lidar com fortunas

Enquanto alguns funcionários indagaram se a marca premium BMW vende carros laranja, cor do logo do Alibaba, outros devem investir os ganhos com as ações em propriedades na América do Norte ou fundos de startups na China, na esperaça de construir futuros Alibabas, disseram banqueiros e planejadores financeiros.

A companhia, no entanto, há anos vem preparaddo funcionários para administrar a avalanche de dinheiro, alertando para que eles não sejam arrastados por bens materiais.

Enquanto os cofundadores do Alibaba Jack Ma e Joseph Tsai já são bilionários, muitos milionários podem surgir uma vez que funcionários poderão vender ações algum tempo depois do IPO.

Os funcionários atuais e antigos do Alibaba detêm 26,7 por cento da companhia, tendo construído suas participações por meio de opções de ações e outros incentivos conseguidos desde 1999, de acordo com dados oficiais, apesar de não haver informação sobre o número de funcionários que são acionistas.

(Por Elzio Barreto)