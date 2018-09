Perto do México, tormenta Paula se converte em furacão

O centro do Paula, a 16a tormenta e o nono furacão da temporada de 2010 no Atlântico, encontrava-se a 310 quilômetros ao sudeste da ilha turística de Cozumel no Caribe mexicano, próxima ao balneário de Cancún, disse o CNH.

Uma advertência de tormenta tropical também estava ativada na Costa de Honduras, ao longo da fronteira com a Nicaragua.

O centro do furacão, cujos ventos máximos haviam atingido 120 quilômetros por hora, está previsto para se aproximar da Península de Yucatán na terça-feira à noite.

Segundo as previsões, era possível que o Paula se fortalecesse um pouco mais nas 24 hora seguintes.

A temporada de furacões no Atlântico, de seis meses, termina em 30 de novembro, e produziu cinco grandes furacões este ano.

Na segunda-feira, como tormenta tropical, o Paula provocou fortes ventos que derrubaram árvores e geraram chuva que derrubaram várias casas de madeira em povoados costeiros remotos de Honduras.

Pequenos deslizes bloquearam algumas estradas, mas não houve relatos de feridos ou mortos, informou o jornal hondurenho La Prensa na sua página de internet.