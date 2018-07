Peru ainda não sabe o que matou brasileiros A necropsia dos corpos do geólogo paulista Mário Gramani Guedes, de 57 anos, e do engenheiro mineiro Mário Augusto Soares Bittencourt, de 61, encontrados mortos sem sinais de violência em uma mata perto da cidade de Pión, no Peru, terminou na madrugada de ontem sem conclusão sobre a causa das mortes.