Perua pega fogo e congestiona a Marginal do Tietê Uma perua que se incendiou na manhã de hoje causou um grande congestionamento nas duas pistas sentido Castello Branco da Marginal do Tietê. A pista expressa acumulava quase 15 quilômetros de trânsito parado por conta da perua e também de um carro quebrado, que ocupavam uma faixa de rolamento próximo à Ponte Anhangüera. Devido à morosidade, a pista local também foi afetada e concentrava quase 10 quilômetros de engarrafamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a perua, que ocupava as duas faixas da esquerda da via, foi retirada por volta das 7 horas. Além desse acidente, a chuva fraca ajudava a aumentar o índice de congestionamento em São Paulo, que às 8h14 já estava em 94 quilômetros, com tendência a aumentar.