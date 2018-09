Peruano é preso ao tentar usar euros falsos em SP Policiais da Delegacia de Meios Eletrônicos (DME) do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam o peruano Luis Alfredo Chirinos, de 55 anos, no final da tarde de segunda-feira, 19, por uso de moeda falsa, no Brás, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele tentava pagar com euros uma compra de roupas em uma loja, quando o comerciante desconfiou e pediu ajuda à equipe da DME, que passava pelo local. Os investigadores apreenderam 1.200 euros (cerca de R$ 3.100). Segundo o delegado José Mariano de Araújo, da DME, as notas tinham o mesmo número de série. A polícia foi até uma pensão indicada pelo peruano, onde apreendeu muitas roupas. O delegado explicou que o estrangeiro vinha passando dinheiro falso havia seis meses. "O comércio na região do Brás recebe compradores de vários países da América do Sul. São comuns os pagamentos em moedas estrangeiras. Chirinos aproveitava para aplicar o golpe", disse Araújo. O peruano não revelou a procedência do dinheiro.