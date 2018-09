Peruano é preso no RJ por facilitar viagem de ilegais

Palácios, que cobrava entre US$ 7 mil e US$ 10 mil por pessoa que encaminhasse ilegalmente aos países europeus, responderá pelos crimes de contrabando de imigrantes, uso de documentos falsos e reingresso ilegal no País, pois ele foi expulso. Durante a Operação Nobreza, os agentes também prenderam nos apartamentos que Palácios alugara na Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio, cinco peruanas que aguardavam embarque para a França. Elas responderão pelo crime de uso de documentos falsos, pois tinham em seu poder passaportes do país de origem falsificados.

Uma brasileira, cujo nome não foi divulgado, que emprestava seu nome ao peruano para a compra de passagens, também está presa e responderá pelos mesmos crimes. O crime de contrabando de estrangeiro ocorre quando alguém ajuda outra pessoa a ingressar ilegalmente em algum país. Difere do tráfico de pessoas, que é o crime de remessa de pessoas ao exterior - legalmente ou não - com a intenção de explorá-la em trabalhos forçados.

O peruano, segundo a PF, adotava dois procedimentos diferentes para embarcar seus clientes para a Europa. Um das formas era, com a participação de documentos brasileiros falsos, adquirir passagem usando um nome e sobrenome comum ao Brasil e ao Peru, por exemplo, como Maria Souza. Assim, a passagem em nome de uma brasileira era usada pela peruana que tivesse um passaporte falso com esses mesmos nomes.

A outra maneira de embarcar as pessoas era através da compra de duas passagens: para seus compatriotas uma viagem para a América Latina, que não exige passaporte na hora do embarque, e para um brasileiro, a passagem para a Europa. Os dois passageiros passam pelo guichê da PF, entram na sala de embarque e trocam os bilhetes. O peruano embarca para a Europa e a passagem para o país vizinho deixa de ser usada.