Peruano 'La Teta Assustada' vence Festival de Berlim "La Teta Assustada", o filme da diretora Claudia Llosa, foi o vencedor do Urso de Ouro, o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim. A produção hispano-peruana trata dos temores das mulheres que foram abusadas durante a época de violência política no Peru. "Isto é para o Peru. Isto é para o nosso país", disse a diretora após receber o prêmio na noite de ontem. O Urso de Prata, o prêmio do júri, foi dividido por "Gigante", filme de estreia do diretor argentino Adrian Biniez, e "Everyone Else", do alemão Maren Ade. O iraniano Asghar Farhadi levou o prêmio de melhor diretor por "About Elly". O melhor ator foi Sotigui Kouyate, que atuou em "London River", e a melhor atriz, Birgit Minichmayr, de "Everyone Else". Os vencedores foram escolhidos entre 18 filmes por um júri internacional de sete membros, presidido pela atriz britânica Tilda Swinton.