Peruano que manteve família refém se entrega em SP Após 26 horas, terminou o impasse envolvendo o peruano César Anchante, de 37 anos, que chegou a manter a mulher e os filhos reféns depois de uma crise de ciúmes. De acordo com a Polícia Militar, ele se entregou à polícia por volta das 15 horas de hoje. Armado com um revólver, o peruano prendeu os familiares dentro do apartamento na última terça-feira, num prédio do Projeto Cingapura, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Ele chegou a atirar contra a mulher, que está grávida, ferindo-a na perna. Ela passa bem. Ainda segundo a PM, soldados do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negociaram a rendição do peruano. O caso foi encaminhado ao 90 Distrito Policial.