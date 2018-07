Perueiros ainda protestam em frente à Prefeitura de SP

SÃO PAULO - O protesto dos motoristas do Transporte Escolar Gratuito (TEG) continuava bloqueando o trânsito no Viaduto do Chá às 15h desta quinta-feira, 22. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os perueiros interditam os dois sentidos, na altura da Rua Líbero Badaró, em frente à sede da Prefeitura Municipal, no centro da capital paulista.

A manifestação teve início ainda pela manhã, quando os motoristas partiram de pontos das zonas norte, sul e leste da cidade em direção à Prefeitura. Os perueiros suspenderam o serviço em uma reivindicação pelo aumento do valor pago por criança transportada.

Em balanço divulgado no início desta tarde, a Secretaria Municipal de Educação informou que apenas 178 das quase 2 mil vans escolares participaram da paralisação, que afetou 3.560 crianças em toda a cidade. Segundo a pasta, o TEG é responsável pelo transporte de 71 mil estudantes de escolas públicas municipais de educação infantil e fundamental diariamente. A nota diz ainda que os perueiros voltarão ao trabalho ao longo desta tarde.