Peruíbe (SP) permanece quase totalmente alagada A chuva forte que atingiu o Estado de São Paulo ontem provocou estragos na Baixada Santista, no Litoral Sul e no Vale do Ribeira. Até o momento, Peruíbe, município do litoral que possui cerca de 52 mil moradores, foi o mais atingido pelos temporais, o que obrigou a prefeitura a decretar estado de calamidade pública. Cerca de 1,2 mil moradores ficaram desalojados e permanecem abrigados no Centro de Convenções e no Centro Comunitário da cidade, que continua alagada. Não há ainda informações sobre mortes, mas pelo menos um pescador que teve seu barco levado durante a tempestade está desaparecido. Outras embarcações acabaram ficando à deriva. Praticamente todos os bairros da cidade, com exceção do centro, permanecem alagados. Os mais prejudicados são Jardim das Flores, Veneza, Brasil, Caraguava e Caraminhaguava. Mesmo sem ser invadida pelas águas, alguns dos principais telefones da prefeitura não estão funcionando. Na Baixada Santista, foram verificados problemas em São Vicente e na Praia Grande, com alguns moradores tendo de deixar suas casas. A chuva forte formou buracos em ruas sem asfalto, prejudicando a locomoção de pedestres e motoristas. Outra região duramente atingida pela chuva foi o Vale do Ribeira. As cidades mais afetadas foram Cajati e Jacupiranga, onde os moradores só puderam se locomover através de embarcações. É esperado para hoje a decretação do estado de calamidade pública nos dois municípios. Em Jacupiranga, o rio Jacupiranguinha, que corta a cidade, transbordou e provocou diversos alagamentos. No bairro Vila Vitória, pessoas tiveram de deixar suas moradias. Já em Itariri, também no Vale do Ribeira, o único acesso à área rural a cidade ficou interrompido em razão da queda de árvores e terra das encostas. As pontes praticamente desapareceram com a força da água. Outra área que sofreu com a enxurrada foi o Vale do Paraíba. A chuva que caiu em São José dos Campos na noite de sábado alagou 350 residências. Uma senhora de 85 anos, identificada como Maria do Rosário Oliveira Silva, que estava com a saúde debilitada, não conseguiu sair de sua cama e morreu afogada. Entre 20 horas e 22 horas de sábado, choveu em São José dos Campos pelo menos 40% de toda a água prevista para cair no mês inteiro na cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, moradias construídas às margens do córrego do Cambuí, que atravessa seis bairros do município, ficaram com 1,65m de água. Os bombeiros tiveram de resgatar cerca de 70 pessoas que estavam numa igreja e acabaram ficando ilhadas. A Defesa Civil do Estado de São Paulo contabilizava hoje de manhã 12.968 desalojados. Deste total, 11.036 são do Vale do Ribeira, 1.565 do Vale do Paraíba e 367 da Baixada Santista.