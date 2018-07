Pesca de tubarão gigante surpreende mexicanos

Dois pescadores mexicanos pescaram, acidentalmente, um grande tubarão branco de quase seis metros de comprimento.

Com 900 quilos, o tubarão já estava morto quando ficou preso na rede dos pescadores, no mar de Cortez, no oeste do México, no início da semana passada.

Apesar de experientes, os homens admitiram que sentiram medo ao deparar-se com o tubarão.

Eles acreditam que, se o animal estivesse vido, teria tido a força suficiente para afundar o barco.

"Ele teria nos comido vivos", disse o pescador Baltazar Berrospe. "Prendemos o tubarão pelo pescoço e o trouxemos ao barco."