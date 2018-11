Pesca ilegal motiva prisão de 24 pescadores Policiais militares detiveram anteontem 24 pescadores em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Numa operação da Polícia Ambiental iniciada na noite de sexta-feira, foram apreendidas mais de 11 toneladas de pescado, 4 embarcações e 50 metros de rede entre as ilhas de Búzios e Vitória. A operação foi organizada após denúncia de que as embarcações estavam em área de preservação ambiental e terminou com a aplicação de uma multa no valor de R$ 154 milhões. A ocorrência foi apresentada no DP de Ubatuba.