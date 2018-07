Pesca predatória causa danos em corais Um estudo realizado no sistema de recifes de corais localizados na costa queniana mostrou que a pesca predatória tem um efeito devastador de longo prazo na saúde dos recifes. O trabalho, realizado por cientistas da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, mostrou que a morte de grandes predadores do mar leva a um desequilíbrio do ecossistema, com a explosão no número de ouriços que danificam os corais. / ALEXANDRE GONÇALVES