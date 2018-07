Pesca prossegue mesmo com escassez Uma pesquisa feita com 600 pescadores de regiões como Quênia, Tanzânia, Madagascar, Ilhas Maurício (África) e Ilhas Seichelles (no Oceano Índico) mostrou que metade deles insistiria com a atividade pesqueira mesmo que os estoques caíssem 50%. O levantamento, feito por pesquisadores da Universidade de East Anglia (Grã-Bretanha) e publicado na PLoS One, desafia a noção de que a pobreza poderia levar a uma adaptação. Segundo os cientistas, a relação dessas pessoas com a pesca vai muito além do lucro, o que torna ainda mais crítica a necessidade de se manejar melhor os estoques pesqueiros. / GIOVANA GIRARDI