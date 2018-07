O cofre encontrado tinha sido abandonado na rua Orlando Tomazeli, na altura do número 500, no condomínio Recreativa, zona Norte de Ribeirão Preto. Ele estava aberto e com uma parte amassada. Acredita-se que o cofre pode ter sido arrombado com um maçarico ou um pé-de-cabra. O cofre foi encaminhado pela polícia para a perícia.