Pescador fisga carpa de 60 quilos no rio Tietê Um pescador de Ibitinga, a 350 km de São Paulo, na região de Araraquara, fisgou um peixe de 60 quilos e 1,70 metro, hoje, nas águas do rio Tietê. Foi preciso usar a força de três homens para remover o pescado - uma carpa capim adulta. Para garantir que não se tratava de mais uma história de pescador, o autor da façanha, Geraldo Eduardo, tratou de fotografar e filmar o espécime. O pescador teria recebido uma oferta de R$ 1 mil pela carpa, mas negou-se a fazer negócio. A carne do pescado seria dividida entre seus amigos. Geraldo faz parte de um grupo de pescadores profissionais que tiram o sustento do rio Tietê e seus afluentes na região, como o rio Jacaré. Ele teria esperado durante 8 horas para fisgar a carpa. De acordo com a Polícia Ambiental, a pesca ali é abundante em razão do represamento do rio pela barragem construída pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp). O Tietê, àquela altura, já teve as águas depuradas da poluição e a qualidade é muito boa. As carpas, no entanto, são consideradas espécies exóticas no rio, sendo mais encontradas nos pesque-pague da região. Normalmente, os exemplares adultos desse peixe não passam de cinco quilos.