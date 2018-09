Pescadores acham corpo de bebê jogado em rio em MG Pescadores localizaram ontem o corpo de um bebê que havia sido jogado pela própria mãe no Rio Misericórdia, na cidade de Ibiá, em Minas Gerais. O corpo da menina de quatro meses estava em estado de decomposição e foi encontrado cinco quilômetros abaixo do local onde fora deixado, há cinco dias. A mãe, de 21 anos, confessou o crime, alegou que era "muito pressionada" e disse que pretendia matar as filhas e se suicidar.