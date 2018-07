Pescadores britânicos assinam contrato milionário para gravar disco

Um grupo de marinheiros e pescadores do vilarejo de Port Isaac, na região britânica da Cornualha, assinou um contrato de mais de US$ 1 milhão com a gravadora Universal, depois de ter sido descoberto cantando em um pub.

Os Fisherman's Friends ("Amigos do Pescador", em tradução literal) devem lançar seu primeiro álbum em abril, e já foram convidados a se apresentar no badalado festival de Glastonbury, em junho.

Os dez integrantes do grupo - todos na faixa dos 60 anos de idade - cantam juntos há 15 anos.

Seu repertório inclui apenas os chamados "shanties" - tradicionais cânticos que os marinheiros britânicos entoavam no convés dos navios quando estavam em alto mar.

Amigos de infância

"Existe uma tradição de se cantar esse tipo de música nos pubs da Cornualha", disse à BBC Jeremy Brown, que, ao lado de dois irmãos, é um dos fundadores do grupo.

Todos os dez cantores são amigos de infância, trabalham ou já trabalharam como pescadores, salva-vidas ou tripulantes de embarcações.

"Começamos a nos reunir para aprender as letras inteiras das músicas, e não só a primeira frase ou o refrão", lembra Brown.

"Desde então nos juntamos toda sexta-feira para cantar perto do porto. A menos que chova ou faça muito vento, o que nos força a ir para o pub."

Os integrantes do grupo se dizem surpresos com a mudança repentina em sua rotina, mas garantem que o contrato com a Universal não vai mudar suas vidas.

A gravadora tem em sua carteira alguns dos artistas mais famosos e rentáveis do mundo, como Lady Gaga, Eminem, Mariah Carey e os Black Eyed Peas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.