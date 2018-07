Pescadores desaparecidos no RJ são achados em SC Seis pescadores que estavam desaparecidos há mais de 20 dias foram encontrados com vida, ontem à noite, em Santa Catarina. O grupo, natural do Espírito Santo, havia sido visto pela última vez no litoral de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e foi encontrado por um navio mercante a 180 km da costa de Itajaí (SC). De acordo com o comando do 1º Distrito Naval, da Marinha no Rio, eles devem chegar à capital fluminense por volta de 12h de hoje.