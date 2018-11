Pescadores elogiam o reservatório

Sua mulher, Vanderléa Rochumback Dias, de 42, também não deseja sair do Riacho Grande, onde moram, muito menos trocar de profissão. "Adoro pescar e não conseguiria viver sem ver água e mato como aqui", diz. Ela conta que a Billings já foi pior para a pesca. "Tinha época que o cheiro ficava muito forte, era difícil até para respirar. Decidimos pescar na região de Piracicaba por um período e depois voltamos", afirma. Quando a obra do trecho sul do Rodoanel começou, também era difícil fisgar algo.

Hoje, Vanderléa é a responsável pela colônia de pescadores Z1 de São Bernardo do Campo, que possui 280 profissionais cadastrados. Antes, o que mais se pescava era tilápia. Hoje, o mais abundante é o acará. "Mas também pegamos um pouco de traíra, carpa, bagre e lambari." A venda é feita na própria casa. Em geral, moradores da região compram o produto para consumo próprio e, em alguns casos, feirantes levam peixes para revender.

"Antigamente, a gente vendia sem limpar mesmo, mas hoje as mulheres não querem mais ter esse trabalho", explica o pescador. Nos mais de 30 anos em que atua na Billings, Dias não teve muitos sobressaltos. Só uma vez o barco em que estava virou. "Achei que fosse morrer de frio. Mas depois de uns 40 minutos recebemos ajuda", lembra.