Pescadores realizam manifestação contra Belo Monte Cerca de 700 pescadores de cinco comunidades da região do Rio Xingu, no Pará, realizaram hoje, no dia internacional de luta contra as barragens, uma romaria fluvial, em protesto contra a construção da usina de Belo Monte em Altamira. O evento terminou em frente à sede da Eletronorte, onde eles foram recebidos por mais de 100 mulheres e filhos de pescadores.