Pescadores resgatam 2 refugiados africanos em Maceió

Os estrangeiros receberam atendimento na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, assim que chegaram ao cais do Porto. De lá, foram levados para o Hospital Geral do Estado, com autorização e acompanhamento da Polícia Federal em Alagoas.

Segundo José Alfredo Gomes Massa, inspetor da Guarda Portuária Federal, os dois africanos chagaram ao Brasil escondidos em algum grande navio. Eles contaram aos pescadores que já nadavam há doze horas e que fugiram de Guiné-Bissau por causa da guerra civil daquele país. "A gente não conseguia entender direito o que eles estavam dizendo, mas disseram que estavam com muito frio, fome e sede, pois estavam há seis dias sem comer e beber nada. Então, depois que nós colocamos os dois no barco, cobrimos eles e viemos aqui para o Porto", contou o pescador Tiago Eduardo dos Santos, em entrevista à imprensa.

Os dois africanos disseram que chegaram ao Brasil num navio vietnamita. Eles teriam viajado, por dias, escondidos no alojamento do leme da embarcação e só pularam no mar quando avistaram a costa alagoana. Os estrangeiros não contaram os motivos da fuga às autoridades, mas contaram aos pescadores que fugiam da guerra.

De acordo com os médicos, eles estavam com hipotermia (baixa temperatura do corpo), passando muito mal. Não conseguiram comer nada e se debatiam o tempo todo. Só se acalmaram depois que foram isolados com lençóis térmicos. No hospital, eles passaram por exames para saber se estão com alguma doença contagiosa e receberam os cuidados necessários.