Pescadores são presos em área de proteção em SP

Divididos em três barcos, eles foram flagrados enquanto faziam pesca de arrasto (com grandes redes) na Praia de Juqueí. Segundo a Polícia Ambiental, o grupo saiu do Guarujá e pescava na Área de Zoneamento Econômico-Costeiro do Litoral Norte, onde é proibida a pesca de arrasto.

O grupo teve as embarcações, redes e cerca de 60 quilos de camarão apreendidos e foi multado em R$ 16 mil pela Polícia Ambiental. / REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO