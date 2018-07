Peshmerga curdos chegam com armas a Kobani, na Síria Forças curdas do Iraque chegaram à cidade de Kobani, na Síria, com armamentos pesados para ajudar os curdos da Síria a enfrentar esforços de insurgentes do Estado Islâmico para capturar a cidade e cimentar o controle na região da fronteira com a Turquia.