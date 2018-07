A pesquisa do Public Issue para o jornal Kathimerini foi feita com 527 gregos e mostrou que 66 por cento deles se opõem às medidas, que incluem amplos cortes em salários e aposentadorias, e que 68 por cento apoiam os protestos contras as medidas.

Um número menor, 39 por cento, disse estar pronto para participar dos protestos.

A pesquisa foi feita em 4 de maio.

(Por Renee Maltazou)